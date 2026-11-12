Лоша новина! Неприятно решение за Никола Цолов

Българският пилот Никола Цолов получи неприятна новина за бъдещето си във Формула 1. Дъщерният отбор на Ред Бул - Рейсинг Булс, официално запазва пилотския си състав в лицето на Лиам Лоусън и Арвид Линдблад и за сезон 2027. Това решение отлага мечтания дебют на софиянеца в кралските гонки с поне още една година.

Изборът на ръководството не е изненадващ предвид силното представяне на двамата пилоти през настоящата 2026 година. Новозеландецът Лоусън прави изключителна кампания и категорично се утвърди като най-силния състезател в средата на колоната. Дебютантът Линдблад също впечатлява с постоянство - той вече има 11 класирания в зоната на точките, включително забележителна серия от 10 влизания в топ 10 в рамките на 11 старта между Монако и Бахрейн.

На този етап все още не е официално обявено каква ще бъде ролята на Никола Цолов в семейството на Ред Бул през 2027 г. Най-вероятният сценарий предвижда Българскит лъв да заеме поста на резервен пилот на мястото на Юки Цунода. Това би му позволило да участва редовно в петъчните свободни тренировки във Формула 1, докато паралелно поддържа състезателен ритъм в друг шампионат.