Люис Хамилтън изненада. Къде се появи

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън пристигна във вторник в египетския град Рафах, за да посети организации, които изпращат хуманитарна помощ за разкъсваната от войната Ивица Газа.

Хамилтън разгледа граничния пункт „Рафах“ между Египет и Газа, след което посети логистични складове на Египетския Червен полумесец, който координира влизането на хуманитарна помощ в Газа. Пилотът на Формула 1 поздрави служителите, ангажирани с доставките на помощ, и разговаря накратко с работници и представители на властите.

Халед Мегавер, който е губернатор на Северен Синай, където се намира Рафах, заяви, че целта на посещението е Хамилтън да се запознае с усилията на Египет за изпращане на помощ за Газа.

Хамилтън неведнъж е изразявал позицията си по отношение на хуманитарните кризи и конфликтите в региона, като е призовавал за мир. Той често публикува в социалните мрежи съобщения за деца, загинали при израелски въздушни удари в Газа, и призовава за прекратяване на огъня. 41-годишният британски пилот подкрепя хуманитарни и благотворителни каузи. През 2021 г. той основа фондацията Mission 44, която има за цел да подкрепя младите хора и да подобрява достъпа им до образование и възможности за работа.

Хамилтън е подкрепял и хуманитарни инициативи и усилия за оказване на помощ на хора, засегнати от конфликти.