Ново чудо във Формула 1! Кими Антонели счупи рекорд на Фетел и разплака Италия

Историята на Формула 1 беше пренаписана в една незабравима вечер в Мексико! Само на 20 години италианецът Андреа Кими Антонели стана най-младият световен шампион в историята на най-престижния автомобилен шампионат. Пилотът на Мерцедес завърши трети в драматичната Гран при на Мексико и си осигури титлата цели четири кръга преди края на сезона. Антонели събра 380 точки и подобри с повече от три години рекорда на германеца Себастиан Фетел, който през 2010 г. стана световен шампион на 23 години.

Италия чакаше този миг цели 73 години

Триумфът на Антонели има особено значение за родината му. Младият пилот стана едва третият италианец, спечелил световната титла във Формула 1, и първият от 1953 година насам.

Преди него това бяха постигали само Джузепе Фарина, който спечели първия световен шампионат през 1950 г., и великият Алберто Аскари, триумфирал през 1952 и 1953 година. Оттогава поколения италиански пилоти преследваха най-голямата награда в автомобилния спорт, но никой не успяваше да се качи на световния връх.

Сега Антонели не просто върна Италия сред шампионите, а го направи на възраст, на която повечето състезатели тепърва започват своя път във Формула 1. Италианецът е само на 20 години и 68 дни и вече притежава най-ценния трофей.

След финала младият шампион трудно сдържаше емоциите си. „Успяхме! Без Мерцедес и семейството ми нямаше да бъда тук. Толкова съм благодарен. Това е момент, който ще остане завинаги“, заяви Антонели, цитиран от официалния сайт на Формула 1.

Ферстапен спечели битката, но Антонели взе голямата награда

Победител в състезанието на пистата „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити стана четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул. Нидерландецът постигна третата си победа в последните четири старта и удържа до последно атаките на Люис Хамилтън с Ферари.

Седемкратният световен шампион завърши втори, само на 0,799 секунди зад Верстапен, а Антонели пресече финалната линия трети, на малко повече от четири секунди от победителя. Четвърти остана Шарл Льоклер с Ферари, следван от Ландо Норис с МакЛарън и Джордж Ръсел с Мерцедес.

За Антонели третото място беше напълно достатъчно. Още преди старта беше ясно, че финиширане сред първите девет ще му гарантира световната титла независимо от резултатите на съперниците му.

Луда надпревара започна с битка между двете Ферарита

Състезанието предложи истинска драма още в първите метри. Люис Хамилтън потегли от полпозишън, а съотборникът му Шарл Льоклер атакува агресивно още в началните завои. Двамата напуснаха очертанията на трасето, като Льоклер пресече напряко завоя и поведе колоната.

От ситуацията се възползва Макс Верстапен, който изпревари Хамилтън и излезе втори. Зад тях се движеше Антонели, докато съотборникът му Джордж Ръсел имаше проблеми при потеглянето и загуби позиции.

Стюардите наложиха петсекундно наказание на Льоклер за неправомерно спечеленото предимство. Ръсел също получи санкция от десет секунди за сблъсък с Исак Хаджар, който се завъртя и се озова в дъното на колоната.

След първите влизания в бокса Верстапен успя да излезе начело, а Антонели за известно време дори водеше състезанието, след като остана по-дълго на пистата с първия комплект гуми.

Страшна катастрофа спря състезанието

Истинският хаос настъпи в 44-тата обиколка. Валтери Ботас с Кадилак загуби контрол над болида си след повреда в предното окачване и се удари тежко в предпазната стена.

На пистата излезе кола за сигурност, а секунди по-късно няколко пилоти се отправиха към боксовете за нови гуми. Повредите по предпазните съоръжения обаче наложиха състезанието да бъде прекъснато с червен флаг.

Ботас успя да напусне автомобила си самостоятелно, но се нуждаеше от медицински прегледи. Катастрофата предизвика продължително прекъсване и напълно промени условията за финалната част на надпреварата.

След повече от половин час пилотите отново заеха местата си на стартовата решетка. Верстапен поведе колоната, следван от Льоклер, Хамилтън и Антонели.

При рестарта Хамилтън изпревари съотборника си и се хвърли в атака срещу Верстапен. Двамата дори се докоснаха, но нидерландецът запази първата позиция.

Само обиколка по-късно Антонели направи решаващата си маневра. Италианецът изпревари Льоклер и се изкачи на третото място, което му отваряше вратата към световната титла.

Още една катастрофа и последни километри на огромно напрежение

Драмата далеч не беше приключила. В 59-ата обиколка Арвид Линдблад с Рейсинг Булс катастрофира след сблъсък с Оскар Пиастри от МакЛарън. Ударът повреди сериозно задната част на автомобила му и отново наложи излизането на кола за сигурност.

След рестартирането Верстапен и Хамилтън продължиха ожесточената битка за победата. Разликата между тях остана под секунда, но британецът така и не намери възможност за решаваща атака.

Малко по-назад Антонели запази третата позиция. Италианецът не се поддаде на напрежението, въпреки че само няколко километра го деляха от най-голямото постижение в кариерата му.

Когато карираният флаг сложи край на 71-вата обиколка, Верстапен спечели състезанието, Хамилтън завърши втори, а Кими Антонели вече беше световен шампион.

380 точки и недостижим аванс на върха

Четири кръга преди края на сезона Антонели има 380 точки и вече не може да бъде застигнат от нито един от преследвачите си. Успехът е още по-впечатляващ, защото идва едва във втория му сезон във Формула 1.

След победата в Мексико Макс Верстапен излезе на второ място в генералното класиране с 261 точки, следван от Люис Хамилтън с 259. Джордж Ръсел има 250 точки, Шарл Льоклер е с 245, а досегашният световен шампион Ландо Норис събира 221.

Следващият старт е Гран при на Сао Пауло в Бразилия на 8 ноември, където Антонели ще излезе на пистата за първи път като световен шампион.