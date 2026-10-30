Исторически ден за България

Българският талант в моторните спортове Никола Цолов ще направи първата си официална стъпка във Формула 1. 19-годишният „Българския лъв“ ще седне зад волана на болида VCARB 03 на тима на „Рейсинг Булс“ за първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико – 19-и кръг от сезона.

Българският феномен ще замени титуляря от Нова Зеландия Лиъм Лоусън за откриващата сесия, която започва тази вечер в 20:30 часа българско време.

Дебютът на Цолов идва след изключително силен сезон във Формула 2, където той заема второто място в генералното класиране само два старта преди края на шампионата.

По-рано през годината родният състезател проведе успешни тестове с по-стара спецификация болид (в рамките на програмата TPC) и официално взе суперлиценз, който му дава право да участва в официални свободни тренировки от календара на Формула 1.