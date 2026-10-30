Веласкес готви изненада в Русе

Треньорът на Левски Хулио Веласкес може да направи важна промяна в стартовия състав за предстоящия сблъсък с Дунав в Русе. Полузащитникът Акрам Бурас е възстановен от травмата в бедрото и има реален шанс да започне срещата от първата минута.

Футболистът се завърна на терена при победата с 2:1 като гост на Виктория Пилзен в Лига Европа, но не получи игрово време при равенството 1:1 с Арда в Кърджали.

Наставникът на "сините" обясни, че освен с контузията Бурас е трябвало да се справи и с неразположение непосредствено преди последния шампионатен двубой.

"Акрам Бурас се развива доста добре. Не съм сигурен, че знаехте за тази случка – в понеделник имаше трудна сутрин, вдигна температура. Решихме, че може да пътува с нас за Кърджали, защото не беше толкова опасна ситуация. В крайна сметка не влезе в игра", разкри Веласкес.

Испанският специалист потвърди, че халфът вече се включва в заниманията наравно със съотборниците си. Макар все още да не е достигнал оптималната си форма, той със сигурност ще попадне в групата за мача с Дунав.

"Все още не е на 100 процента, но се подобри. За Дунав ще бъде в групата със сигурност, но не съм решил за стартовите 11. Има вероятност да започне като титуляр", допълни треньорът.

Още една положителна новина за Левски е пълното възстановяване на Гашпер Търдин. Полузащитникът вече е на разположение на треньорския щаб, след като контузията, получена в двубоя със Спартак Плевен за Купата на България, го извади от последните две срещи.

Ситуацията с Асен Митков обаче остава по-сложна. Халфът продължава да усеща болки в коляното, което създава допълнителни въпросителни пред Веласкес при определянето на състава.