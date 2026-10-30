Гиздол готви ключова промяна в ЦСКА

Защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен е готов да се завърне в стартовия състав на "червените" за предстоящия сблъсък със Славия. Двубоят ще отбележи официалното откриване на обновения стадион "Българска армия", а според информация на "Тема Спорт" котдивоарецът ще получи доверието на треньора Маркус Гиздол още от първата минута.

31-годишният футболист, който има опит в германския Майнц и английския Евертън, не е започвал като титуляр от 20 септември. Тогава ЦСКА завърши 1:1 при гостуването си на Локомотив (Пловдив) на стадион "Лаута".

Проблемите за бранителя започнаха по време на паузата за националните отбори, когато получи травма, извадила го от сметките на треньорския щаб.

Заради контузията Гбамен остана извън състава за четири поредни срещи – срещу ЦСКА 1948 (3:2), Монако (1:2), Несебър (2:0) и Нордселанд (2:2). Така той пропусна първите мачове на отбора под ръководството на германския специалист Маркус Гиздол.

Завръщането му на терена стана факт в понеделник, когато се включи от резервната скамейка при успеха с 2:0 срещу Лудогорец.

Сега се очаква Гбамен да запише първия си мач като титуляр след назначаването на Гиздол начело на ЦСКА.

Пред треньорския щаб има два варианта за използването на котдивоареца. Срещу Лудогорец той изпълняваше функциите на дефанзивен полузащитник и е възможно да запази тази роля и в предстоящия двубой.

Другата възможност е да бъде върнат на традиционната си позиция в сърцето на отбраната.

При подобно решение най-вероятният му партньор ще бъде Теодор Иванов. Младият български футболист редовно намира място сред титулярите, като по този начин ЦСКА изпълнява изискването за присъствие на български играч до 23-годишна възраст на терена.

Не всички футболисти на "армейците" обаче ще бъдат на разположение за историческата среща.

Участието на десния защитник Давид Пастор остава под въпрос, след като той беше принудително заменен по време на победата над Лудогорец.

Ако бразилецът не успее да се възстанови навреме, един от вариантите за негов заместник е Бари Котър, който се присъедини към ЦСКА през летния трансферен прозорец.

Със сигурност срещата със Славия ще пропуснат Лео Перейра и Жоел Цварц.

Перейра продължава лечението си заради сериозна травма в областта на адукторите. При нидерландския нападател Цварц прогнозите са по-оптимистични, като се очаква той да бъде възстановен за гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите. Европейският двубой е насрочен за четвъртък от 22:00 часа.

Очакванията са германският наставник да направи минимум две рокади в стартовите единадесет за двубоя със Славия.

Срещата ще бъде особено значима за „червените“ не само заради завръщането им на обновения стадион "Българска армия", но и заради позицията им в първенството.

ЦСКА ще посрещне столичния си съперник като лидер във временното класиране, а победа в историческия мач ще затвърди доброто представяне на отбора.