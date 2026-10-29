Разкриха неочаквани роднински връзки покрай убийството на Слави Бинев

Актрисата и бивш модел Елена Маркова – позната като единствената законна съпруга на легендарния режисьор Хачо Бояджиев – се оказа роднински свързана с лица от разследването за убийството на бизнесмена Слави Бинев, съобщава „България днес“. Маркова е мащеха на Ния Янева-Темиз, чийто съпруг Еюп Темиз е с мярка „задържане под стража“ по делото.

Историята преплита съдбите на няколко популярни фамилии от киното, телевизията и архитектурата.

Ния е дъщеря от първия брак на известния архитект Стоян Янев (Стуци), с когото в детството си живее в Етиопия. След развода си той се жени за Елена Маркова.

Известна с ролята си на Рада Госпожина в „Под игото“ и кариерата си на подиума през 80-те и 90-те години, Маркова първоначално е омъжена за дипломата Димитър Димитров, а по-късно за Хачо Бояджиев, от когото има дъщеря – оперната певица Мария-Луиза.

По-късно Маркова среща арх. Янев в „Нюз холдинг“. Тя споделя, че той е отгледал дъщеря ѝ Мария-Луиза от 6-годишна възраст и я определя като една от големите си любови. В момента актрисата живее в Портланд, САЩ, и се занимава с рисуване.

Името на Ния Темиз излезе на преден план след фаталния инцидент със Слави Бинев на 24 октомври в София. Според съдебните състави тя е имала отношение към бизнес разговорите, прехождали престъплението, а съпругът ѝ Еюп Темиз остава в ареста по решение на Софийския градски съд.