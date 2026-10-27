Дъщерята на Слави Бинев с разтърсващи думи след убийството

Дъщерята на убития Слави Бинев - шампионката по художествена гимнастика Елена, се сбогува с баща си с емоционален пост в социалните мрежи.

"Опустошително е, че ни напусна толкова рано… Той беше боец, но този път дори не получи шанс да се бори. Що се отнася до приятелите, той винаги им се доверяваше, особено на тези, които бяха близки със семейството ни толкова дълго. Никога не е очаквал това да се случи…

Той не беше перфектен (никой не е), но беше наш баща. Винаги искаше да бъдем най-добрите версии на себе си. Той се гордееше толкова много със семейството си и с всяко едно постижение, независимо колко голямо или малко е то, защото за него всяко постижение беше нещо велико. Загубихме го във време, когато семейството ни беше по-отдалечено от всякога, и вярвам, че желанието му беше да ни напусне сега, за да може мечтата му за голямо, стабилно семейство, което винаги остава заедно, най-накрая да се осъществи… Той беше издръжлив и силен, но дълбоко в себе си беше едно голямо плюшено мече, пълно с толкова много любов.

Обещаваме ти, че никога няма да те разочароваме и че винаги ще бъдем един до друг, превръщайки се в семейство, по-силно от всякога, точно както винаги си искал да бъдем.

Толкова много ни липсваш... Невъзможно е да приемем, че те няма, но рано или късно трябва да се научим да живеем с това.

Обичам те винаги и завинаги,

Твоето малко мече", написа Бинева в Инстаграм.