Лекарите ни прегряха. Два големи проблема

Лекарите в България прегарят. Два проблема са причината все повече от медиците ни да стигат до бърнаут. Това са Потиснати емоции и липсата на признание.

Професионалното прегаряне в здравеопазването е системен проблем с тежки лични, икономически и социални последици, който изисква спешни и координирани мерки, обединиха се участниците в кръглата маса за стреса и бърнаута при медицинските специалисти, предизвикателствата и възможните решения. Инициативата е на Българската стопанска камара и проекта „Заедно за устойчива заетост".

Данните от изследване, представено от ръководителя на екипа Надежда Димитрова, показват, че 78% постоянно се чувстват дискомфортно от това, че трябва да потискат емоциите си, за да отговорят на изискванията за отзивчивост във всички случаи, а 55% посочват лошия климат в екипите като източник на постоянен стрес. Около 62% от медиците са недоволни, че често се занимават с излишна документация вместо с пряката си работа. Отделно 67% са под стрес от прекомерна интензивност. Над 97% от анкетираните се обявяват за преглед на системите за оценка и възнаграждение като ключов фактор за мотивация.

През последните три десетилетия броят на болниците е нараснал над два пъти - до над 350, докато броят на медицинските сестри е спаднал до едва 27 000. В същото време все повече лекари от клиниките преминават към работа в кабинети за доболнична помощ заради прекомерно високата 24/7 отговорност в лечебните заведения. Професионалното прегаряне обаче е спътник на лекарите и специалистите по здравни грижи независимо от мястото, в което упражняват труда си. Обичайно е да работят на 2 и 3 места и това несъмнено води до претоварване.

Участниците в дискусията – представители на институции, работодатели, синдикати, медицински организации са единодушни в разбирането, че прегарянето не е индивидуален проблем, а системен дефицит.

Сред основните приоритети за излизане от кризата са подобряване на организацията на работа - намаляване на административната тежест и оптимизиране на работното натоварване, но най-вече справедливо признание за усилията. Заетите в медицината искат ангажиране на институциите с дългосрочни мерки за привличане и задържане на кадри в сектора – особено медицинските сестри, и реално преподаване на здравната култура още от училищна възраст. Форумът очерта и необходимостта от изграждане на нова, основана на доверие организационна култура в болниците, грижа за психичното здраве на кадрите и споделена отговорност между държавата, ръководствата и самите медици.