Всичко по темата Лекари

Медицината ни изгуби именит лекар
Уважаван ревматолог и дългогодишен специалист
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Уважаван ревматолог и дългогодишен специалист
Една реална ситуация от болницата в Габрово
Устройството iTind се имплантира за 5-7 дни и води до трайно облекчение на симптомите от увеличената...
Проблемът влиза на кръгла маса в парламента
Министър Силви Кирилов даде разяснения
Българските военни медици участват в различни хуманитарни и мироопазващи мисии зад граница
Бройката на личните лекари е фатално ниска, въпреки че напоследък има интерес от страна на студентит...
За него е важно здравето на пациентите, а финансовата политика е определена от друг
Лечебното заведение не е длъжно да изисква европейска здравна карта, като всичко се заплаща по ценор...
Недостигът на кадри в системата е ужасяващ
Директорите на държавни болници признаха, че има поредно поскъпване на определени медицински изделия
Сигнализирано е през годините, но никой нищо не прави