5000 лева заплата, жилище и специализация в Белгия! А желаещи няма. Реалната ситуация е от болницата в Габрово. Офертата е за млади лекари.

Лекар специализант по анестезиология с месечно възнаграждение в размер на 5 хиляди лева – за тази позиция, обявена от областната болница в Габрово, няма кандидати. Преди дни от същото лечебно заведение публикуваха обява, че търсят специализанти по нервни болести и педиатрия, като предложената заплата е същата, съобщи финансовият портал pariteni.bg.

Кандидати няма за нито едно от вакантните места, никой не се е интересувал дори от условията, безпокои се директорът на многопрофилната болница "Д-р Тота Венкова", докато младите лекари настояват за достойни заплати и добри условия на труд.

Осигуряването на апаратура и обновяването на отделенията е по-лесно отколкото да се намерят лекари и медицински сестри, казва директорът на областната болница в Габрово д-р Минко Михов, който всеки път в разговора за болничните проблеми изтъква най-тежкият – няма специалисти, които да работят.

Последният опит да бъдат привлечени лекари специализанти, въпреки примамливото предложение, също удря на камък:

"Офертата е съвсем реална - за 5000 лв. чиста заплата, която ще получава един специализант в момента, в който започне специализацията си. Такъв тип оферти не важат само за отделението по реанимация. Болницата търси повече от 15 специализанти почти по всички основни специалности. Интересът е нулев. Заплащането в част от тези специализации е същото. /.../ Ние можем да осигурим дали общинско жилище, дали плащане на наем - настаняването в града, транспортни разходи, ако са от близки градове и желаят да си пътуват. Всички тези опции са валидни за всички специализанти".

Болницата предлага и безплатна възможност за повишаване на квалификацията на лекари и медицински сестри в белгийска клиника, с която поддържа дългогодишни партньорски отношения. Това е още един плюс, освен всички останали, казва директорът на здравното заведение.

Според него "повечето протести на младите лекари като че ли са насочени към това да осигурим на всички желаещи специализация в определени 2-3-5-8 болници в страната - в София, Пловдив, Варна". "Всички останали болници не представляват интерес за новозавършилите лекари, което е изключително странно", категоричен е д-р Михов.

Разговорът за недостига на лекари и медицински специалисти в габровската болница става все по-тежък. Последно група от специализанти започнала работа в габровската болница преди три години. "От тогава до сега има единични колеги, които са започнали работа", отбеляза директорът, като уточни, че през последната година никой не е проявил интерес.

Д-р Михов коментира още, че областните и общински болници дават на младите лекари възможност да натрупат много повече опит в сравнение с работата в университетските клиники.

