Обрат с прокурорския син. Изненадващо желание

Обрат с прокурорския син Васил Михайлов. Окръжният съд в Кюстендил разгледа искането за неговото предаване на гръцките власти, които го издирват с Европейска заповед за арест.

По време на заседанието стана ясно, че Апелативната прокуратура в Гърция е изпратила официален документ. В него се гарантира, че екстрадицията ще бъде временна – само колкото е необходимо, за да може Михайлов да присъства на процеса срещу него в южната ни съседка.

Обвиненията там са изключително тежки и включват участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж и причиняване на тежка телесна повреда, като законът предвижда наказание доживотен затвор.

От българска страна държавното обвинение зае позиция, че принципни пречки за екстрадиция няма, но настоя тя да бъде отложена. Искането е българските съдебни производства срещу Михайлов да приключат напълно, преди той да бъде изпратен зад граница.

Въпреки това самият подсъдим изненада присъстващите в залата, като заяви пред съдебния състав, че лично желае да бъде екстрадиран в Гърция. Неговият защитник също застана зад тази позиция и подкрепи желанието му.

Към момента съдът се е оттеглил на съвещание, за да вземе крайно решение по казуса, който следим отблизо.