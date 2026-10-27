Спорят дали да се ваксинираме срещу грип в аптеките

Могат ли противогрипните ваксини да се поставят директно в аптеките, без пациентите да посещават лекарски кабинет? Този въпрос предизвика сериозно разминаване между позициите на общопрактикуващите лекари и фармацевтите на фона на забавените доставки на ваксини в България. Д-р Гергана Николова категорично се противопостави на предложението имунизациите да се извършват в аптечната мрежа. Според нея поставянето на ваксина е медицинска дейност, която изисква предварителен преглед и оценка на здравословното състояние на пациента, съобщава НоваНюз.

Защо личните лекари са против

Николова изрази категорично несъгласие с идеята противогрипните ваксини да могат да се поставят и в аптеките. Тя подчерта, че преди имунизация е необходимо лекар да прецени здравословното състояние на човека и дали има обстоятелства, които налагат отлагане или допълнителна медицинска оценка.

Тази позиция влиза в пряко противоречие с предложението на Българския фармацевтичен съюз, който настоява специално обучени магистър-фармацевти да получат право да извършват имунизации. От организацията смятат, че така процедурата ще стане по-достъпна и ще се спести време на пациентите.

В момента желаещите да се ваксинират извън националните програми трябва да преминат през няколко стъпки - да получат необходимото лекарско предписание, да намерят ваксина в аптека и след това да посетят медицински специалист за поставянето й. Важно е и препаратът да бъде съхраняван при необходимата температура по време на транспортирането.

Фармацевтите искат да улеснят пациентите

Председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов вече настоя за промени, които да позволят ваксините да се поставят от обучени фармацевти. Според него сегашната процедура е ненужно сложна и създава допълнителни затруднения за хората, които искат да се предпазят от сезонния грип.

Фармацевтичната организация посочва, че подобна практика съществува в други европейски държави. Сред аргументите в нейна подкрепа са по-лесният достъп до имунизация, избягването на ненужното пренасяне на ваксините между аптеката и лекарския кабинет и възможността повече граждани да се ваксинират навреме.

За въвеждането на подобна практика в България обаче са необходими нормативни промени и определяне на изискванията за обучение, оборудване и безопасност при поставянето на ваксини.

Междувременно ваксините пристигат при личните лекари

На фона на спора д-р Николова съобщи, че първите 150 000 противогрипни ваксини вече са доставени в България и започват да се разпределят по кабинетите на общопрактикуващите лекари. Самата тя вече е получила предназначените за нейната практика количества и предстои да започне имунизацията на записаните пациенти.

„Нека да имат малко търпение, да имат и доверие в системата, да имат доверие на своите лични лекари и да знаят, че тези, които са заявили, ще им бъде поставена ваксина“, призова тя.

Според д-р Николова все още има достатъчно време за имунизация преди очакваното активно разпространение на сезонния грип. За изграждането на антитела срещу включените във ваксината щамове са необходими приблизително две седмици.

Забавените доставки вече са накарали някои българи да търсят ваксини в Гърция. Пред Нова нюз семейство разказа, че е пътувало до южната ни съседка, за да се имунизира срещу заплащане. Д-р Николова не препоръчва подобна практика, тъй като ваксините по националната програма вече достигат до лекарските кабинети. Допълнителните количества за свободна продажба в българските аптеки се очакват около 9 ноември.