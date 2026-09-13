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Адел с нов рекорд

Адел с нов рекорд

Албумът "25" на Адел заема трето място за всички времена по продажби през първия ден на излизането във Великобритания, съобщи "Мюзик уийк". От третия...

22 ноември | 10:55
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