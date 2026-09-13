Жълта панделка на дръжката на вратата: Какво означава и защо я поставят?
Жълтият цвят често се свързва с енергия, оптимизъм и чувство за прогрес
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Жълтият цвят често се свързва с енергия, оптимизъм и чувство за прогрес
Ваксината няма да влиза в имунизационния календар
Поставян е три пъти
Щамовете тази година са "Канзас", "Тексас", "Колорадо" и "Пукет"
Албумът "25" на Адел заема трето място за всички времена по продажби през първия ден на излизането във Великобритания, съобщи "Мюзик уийк". От третия...