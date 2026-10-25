Лекарят на годината с остри думи за политиката. Каза кой няма място там

Лекарят на годината проф. Калоян Давидов отправи любопитно послание към колегите си, които се изкушават от политиката. Според него медиците, които имат достатъчно пациенти и отговорности към тях, трудно могат да намерят време за подобно занимание. Началникът на Клиниката по урология в УМБАЛ „Софиямед“ говори пред Нова телевизия за избора да остане в България, бъдещето на медицината и качествата, които очаква от новия президент.

Пациентите са по-важни от политиката

Проф. Давидов, който получи златния приз „Лекар на годината 2026“ от Българския лекарски съюз, коментира дали повече представители на медицинската професия трябва да участват в политиката. Отговорът му беше категоричен. Според него един лекар, който има достатъчно пациенти и ангажименти към хората, трудно би могъл да съвместява професията си с политическа кариера.

Той подчерта, че отговорността му е към пациентите, които разчитат на него, и към младите специалисти, които обучава. Именно те са причината да продължава да посвещава времето си на медицината, вместо да търси друго поприще. „Аз знам как се оперира“, заяви професорът, като призна, че политиката не е областта, в която би могъл да бъде най-полезен.

По повод президентските избори той увери, че ще упражни правото си на глас. Най-важното качество, което очаква от бъдещия държавен глава, е отговорността.

Защо не е напуснал България

Проф. Давидов разказа, че през годините е имал моменти, в които се е замислял дали да не продължи кариерата си в чужбина. В крайна сметка е избрал да остане и днес е благодарен за това решение.

В България са семейството му, майка му и най-близките му приятели. Тук се завръщат и дъщерите му, които живеят зад граница. Но професорът има и друг аргумент - постиженията на неговото поколение уролози, благодарение на които българските пациенти вече имат достъп до съвременни методи на лечение, без задължително да пътуват в чужбина.

Той е сред пионерите на лазерната и роботизираната урология у нас. През 2008 г. извършва първата в България лазерна операция на простатата, а екипът му вече има опит с над 1300 роботизирани операции.

Роботът не може да замени добрия хирург

Особено интересен беше коментарът му за навлизането на високите технологии в медицината. Според него роботизираната хирургия открива огромни възможности, но крайният резултат продължава да зависи от човека, който управлява системата.

„Роботът не оперира сам“, подчерта специалистът. Той обясни, че в опитни ръце подобна технология може да постига впечатляващи резултати, но сама по себе си не гарантира успешно лечение.

Проф. Давидов не скри и вълнението си от наградата „Лекар на годината“. Според него всяко подобно отличие носи допълнителна отговорност. Най-голямото признание обаче той отдаде на своя екип, с който споделя както успехите, така и трудните решения в ежедневната работа.