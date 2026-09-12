Ивкова отвърна на Денков: Реформата пази експертите, не закрива здравните инспекции
Здравният министър научила от социалните мрежи, че ПП иска оставката й, и защити промените като административна оптимизация, а не „чистка“ в системата
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Здравният министър научила от социалните мрежи, че ПП иска оставката й, и защити промените като административна оптимизация, а не „чистка“ в системата
Причината са зачестилите случаи на морбили
Медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на НЗОК
МЗ въвежда електронна система за имунизациите
Размерът на таксата при джипитата отново е на дневен ред
Освободените от таксата ще останат от освободени
Подобрената регистрация на хронично болните повишава стойностите
Как общопрактикуващите лекари ще спечелят време за пациентите
Бройката на личните лекари е фатално ниска, въпреки че напоследък има интерес от страна на студентите по медицина
Лекарският съюз би аларма
До 60% по-скъпи са прегледите при специалисти, поскъпнали са и лабораторните изследвания
Специалистите в доболничната помощ вече могат да назначават ядрено-магнитен резонанс
Въпросната глоба е записана в Закона за здравето
90% от телефонните обаждания в кабинетите на личните лекари са с безумни въпроси
Намалени са парите за изследвания и консултации
Предложението все още е само на ниво преговори, но джипитата се притесняват
Общопрактикуващите лекари са изправени пред много проблеми и се отказват
Потребителското заплащане не е пипано 10 години
Общопрактикуващите лекари ще ваксинират срещу COVID-19 и желаещи лица извън обхвата на пациентските им листи
Д-р Георги Миндов призова хората над 60-годишна възраст да потърсят личните си лекари за ваксинация