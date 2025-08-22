Д-р Пармакова с подробности за вирусните хепатити

Повишената заболяемост от вирусни хепатити е заради подобрената регистрация на лицата с хронично протичане на заболяването и затова няма основания за тревога, каза пред Zdrave.net д-р Кремена Пармакова, началник на Отдел „Надзор на заразните болести“ в Дирекция „Обществено здраве“ в МЗ. Коментарът е по повод на непрекъснато нарастващия брой случаи на остри вирусни хепатити ABCDEN, отчитани в седмичните справки за заразната заболяемост.

„Редовно провеждаме работни срещи с РЗИ по места, те регистрират случаи на хепатит B и C, които са хронични и открити например при кръвопреливане или при други диагностични дейности. Оттам идва този ръст, без реално да има регистрирано епидемично разпространение“, категорична е епидемиоложката.

По думите й, за първите 7 месеца от началото на годината имаме регистрирани 384 случая на хепатит B, 151 случая на хепатит C, 30 на хепатит A и 108 на хепатит E. Няма докладвани взривове от вирусен хепатит.

„Няма основания за притеснение. Важно е обаче хората да са информирани за начините на предпазване от заразяване с вирусен хепатит. От основно значение е спазването на правилата за хигиена на ръцете, на повърхности, консумация на вода с доказани качества, както и на храни, преминали термична обработка и съхранявани правилно. Това намалява риска от хепатит А и Е.

По отношение на предпазване от хепатит В има безопасна и ефективна ваксина, която в България се прилага на новородени от 1992 г. и тя показва, че разпространението от хепатит В при лицата под 30 г. е сведено до единични случаи. Ваксината срещу хепатит В за възрастни хора е препоръчителна и е налична в аптечната мрежа. Всеки, който желае, може да се ваксинира. Важно е и практикуването на безопасен секс, тъй като половият път на предаване е водещ при хепатит В и С, както и предаването им по кръвен път. Хората трябва да знаят, че хепатит С е лечим и да се обръщат към своите лекари за разяснение“, подчерта епидемиоложката.

Д-р Пармакова: Няма причина за тревога по отнощение на вирусните хепатити

Подобрената регистрация на хронично болните повишава стойностите

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com