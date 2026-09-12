Прокуратурата пое случаи с ваксини, Кунчев обяви стряскащи данни
От 2022 г. са санкционирани 12 джипита, 17 родители, директорка и две медицински лица само в област Ловеч
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От 2022 г. са санкционирани 12 джипита, 17 родители, директорка и две медицински лица само в област Ловеч
"Явно някой в Министерството на здравеопазването е получил прозрение“, коментира той
Имунизацията ще бъде безплатна и ще обхваща всички деца, родени след 1 януари 2025 г.
Подобрената регистрация на хронично болните повишава стойностите
Причината е по-ниският брой на ваксинираните
Как общопрактикуващите лекари ще спечелят време за пациентите
Всички ваксинации влизат в здравноинформационната система
Вчера цял ден говорихме с тях и в късните часове постигнахме съгласие
Това каза директорът на инспекцията д-р Данчо Пенчев
От 2020 година имунизациите ще се попълват онлайн, предвижда здравното министерство
Причината са няколко засечени случаи на морбили в училища в София
Проверка на bTV показва, че отново няма достатъчно ваксини за най-малките деца. Най-критична е ситуацията в областите Бургас, Варна, Велико Търново и...
София. Правителството даде съгласието си министърът на здравеопазването да проведе процедура на договаряне без обявление за доставка на шествалентна в...