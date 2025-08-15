Промени в наредба намаляват бюрокрацията при лекарите

Всички задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации, както и тези по национални програми и планове, занапред ще се отразяват в Националната здравноинформационна система (НЗИС).
Това предвиждат промените в Наредба № 15 от 2005 г., публикувани в „Държавен вестник“.
Разработва се електронна система за разпределение, заявяване и отчитане на ваксини, серуми и медицински изделия от Министерството на здравеопазването към РЗИ и лечебните заведения. Всяко лечебно заведение ще получава автоматично справка за доставените и налични количества, като отчетите ще се изготвят на база вписаните в НЗИС имунизации.Системата ще изчислява необходимите количества ваксини по годишен план, който лечебните заведения ще трябва да потвърждават. Така отпада изискването за хартиени отчети и тримесечно подаване на данни в РЗИ.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com