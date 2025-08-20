Рекорден брой случаи на морбили в САЩ

Тази година в САЩ са регистрирани най-много случаи на морбили от над 30 години до сега, , показват данни от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), съобщава Zdrave.net позовавайки се на CBSnews.com. Голяма част от инфекциите са свързани с огнище в Западен Тексас, довело до смъртта на две деца.

Броят на случаите само в Тексас нарасна до над 760, преди щатът да обяви официално края на епидемията преди дни.

Огнището в Тексас e засегнало предимно деца и тийнейджъри, почти всички неваксинирани или с неизвестен ваксинационен статус. Здравните власти потвърдиха, че първият починал пациент е неваксинирано дете в училищна възраст, а вторият е неваксинирано 8-годишно момиче. Нито едно от децата не е имало съпътстващи здравословни проблеми, съобщава здравният отдел на Тексас. Третият смъртен случай е на възрастен от Ню Мексико.

Броят на случаите в цялата страна вече надхвърли 1350, като инфекцията е потвърдена в 40 щата.Последният смъртен случай от морбили в САЩ преди настъпилите тази година е бил през 2019 г. в щата Калифорния, когато 37-годишен мъж е починал от морбили, причинило усложнение от менингит, сочат данни на CDC.

Здравните експерти са категорични, че по-ниските нива на ваксинация са основна причина за увеличаване на предотвратимите заболявания като морбили.

Данните на CDC показват, че около 93% от децата в детските градини в САЩ са били ваксинирани срещу морбили през учебната 2021-2022 година и 92,7% през учебната 2023-2024 година. Това е спад в сравнение с нивото на обхват 95,2% през учебната 2019-2020 година, показва статистиката.

Експертите припомнят, че когато повече от 95% от хората в една общност са ваксинирани, повечето хора са защитени чрез колективния имунитет.

