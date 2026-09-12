Обрат с личния лекар. Край на разговорите по телефона
Консултациите извън кабинета вече са незаконни
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Консултациите извън кабинета вече са незаконни
МЗ въвежда електронна система за имунизациите
Подобрената регистрация на хронично болните повишава стойностите
Заповедта на НЗОК влиза в сила от днес
Пациент е починал в линейка, всички легла за интубиране в "Пирогов" са заети, казва д-р Георги Миндов
Най-сериозен е проблемът в Търговище и Разград
Всеки шести в София бил вече ваксиниран
Личните лекари ще прилагат РНК ваксините първо за пациенти над 65 години и за хроничноболни над 45 години
Очаква се към юни да са осигурени дози за ваксиниране на общо 2,5 млн. българи, каза Богдан Кирилов
Ще поставим изискване за логистиката, каза д-р Миндов
Семейните лекари пренесоха ваксините до кабинетите си в хладилни чанти
Болниците ударно имунизират от днес
Министърът скастри джипитата заради лоши съвети към пациентите
Първи ще бъдат ваксинирани личните лекари
Ако бъдат приети, промените трябва да влязат в сила от 18 декември
Правят ковид-зони в поликлиниките
Личните лекари от страх излязоха от играта и болниците преляха, обвини ги скандалният доктор
Могат да ходят на лекар само три дни в седмицата
Джипитата все още нямат и дозите по безплатната програма
Ако работят с коронавирусни, ще трябва да лишат другите си пациенти от грижа