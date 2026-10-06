Болницата в Пловдив: Шестима обвинени, хиляди хоспитализации под съмнение

Шестима души вече са привлечени към наказателна отговорност при мащабното разследване за предполагаема схема за неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации в Пловдив. Трима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, съобщи окръжният прокурор Ваня Христева.

Нови данни от съвместния брифинг на прокуратурата, МВР и Министерството на здравеопазването показват мащаба на проверката - за три години са отчетени около 24 000 клинични пътеки при база от 40 легла, а НЗОК е изплатила приблизително 12 млн. евро. Тази сума представлява общия проверяван финансов обем и към момента не е обявена от прокуратурата като доказана щета от престъпление.

Шестима обвиняеми, трима остават в ареста

Специализираната операция започна на 5 октомври. Първоначално бяха задържани десет души, а по новите официални данни шестима са лекари и четирима са медицински сестри. След първоначалните процесуални действия шестима са привлечени като обвиняеми, като за трима прокуратурата е постановила задържане до 72 часа.

Акцията обхвана две клиники в УМБАЛ „Св. Георги“, както и медицински центрове в Пловдив и Карлово. Проверявани са Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология. Сред първоначално задържаните беше и началникът на Клиниката по ревматология проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на Медицинския университет в Пловдив. Към момента от публично обявената информация не следва, че тя непременно е сред шестимата обвиняеми.

24 000 пътеки при 40 легла

Най-впечатляващият нов детайл беше обявен от заместник-окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Разследването е започнало след сигнал за необичайно голям брой хоспитализации в клиника към УМБАЛ „Св. Георги“.

При последвалата проверка разследващите са установили, че за период от три години Здравната каса е изплатила около 12 млн. евро. За същия период са отчетени приблизително 24 000 клинични пътеки при база, разполагаща с 40 легла. Именно съответствието между отчетената дейност и реално проведеното лечение е сред основните въпроси на разследването.

По-ранни данни от източници, близки до разследването, сочеха предполагаема щета от близо 4 млн. евро и схема, действала около четири години. След официалния брифинг обаче е важно да се прави разграничение между общата сума, изплатена от НЗОК и поставена под проверка, и средствата, за които впоследствие може да бъде доказано, че са получени неправомерно.

40 претърсвания и огромен обем документация

В хода на операцията са извършени общо 40 претърсвания и обиски на лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Разследващите са иззели медицинска документация, компютърни конфигурации и други материали, които предстои да бъдат анализирани. В действията са участвали Икономическа полиция, прокуратурата и представители на Министерството на здравеопазването.

Разследването е за организирана престъпна група, създадена с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации. Проверява се дали на името на реални или фиктивно отчетени пациенти е била заявявана и плащана медицинска дейност, която в действителност не е извършвана. На този етап тези обстоятелства са предмет на доказване и няма влезли в сила присъди.

Пациенти чакаха заради акцията

Мащабната операция временно затрудни работата на засегнатите клиники. Част от планираните приеми бяха забавени, а пациенти, пристигнали от други населени места, са чакали с часове.

От ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“ заявиха, че оказват пълно съдействие на разследващите органи, но изразиха притеснение, че напрежението около акцията може да наруши нормалния лечебно-диагностичен процес и да създаде допълнително безпокойство за пациентите и техните близки.

Разследването продължава и тепърва трябва да установи колко от хилядите отчетени хоспитализации са реални, каква точно сума е получена неправомерно и каква е ролята на всеки от обвиняемите.