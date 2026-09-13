Чудо в Поморие! Опашки пред мощите на Св. Георги
Поморие посрещна вчера светите мощи на Св. Георги Победоносец в навечерието на Гергьовден, когато се отбелязва и празникът на града и на манастира "Св...
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Поморие посрещна вчера светите мощи на Св. Георги Победоносец в навечерието на Гергьовден, когато се отбелязва и празникът на града и на манастира "Св...
Стотици хиляди черпят днес за имен ден
Миряните могат да се поклонят до 7 май, после в Сливен, Ямбол и Бургас
Включиха се и много депутати
Людмила Живкова помогнала за благоустрояването на светата обител
Още от рано сутринта опашката се изви през цялото пространство около църквата
Светинята ще бъде посрещната днес (26 април) в старинния столичен храм „Св. София“
Певицата пусна концертен запис на прочутата песен от фолклора
Защо на Деня на храбростта единственият ни успех е да завъртим чевермето?
Не можеш да си храбър, ако не вярваш в нещо велико, казва писателят Георги Велев
Българите са благодарни на светеца за храма в Орландо Цяла седмица "Стандарт" разказва как по покана на Пловдивския митрополит Николай в навечерието...
Лично патриарх Неофит ще се поклони пред ръката на Победоносец Мощите на свети Георги Победоносец пристигат от Гърция в Пловдив. Те ще бъдат изложен...
Чудо със самоизписал се лик на Победоносеца дава името на Зографския манастир Светецът чува молбите на тези, които носят Аравийската икона на литийно...
Десетки военни, депутати, представители на местната власт и хасковлии се покониха и положиха цветя на паметника на „Незнайния войн" в Деня на храбро...
С тържествен звън на църковни камбани Бургас посрещна мощите на Св. Георги. Частица от десницата на Победоносеца остава завинаги в морския град. Търже...
5-метрова скулптура на Свети Георги бди над жителите на Поморие. Новият символ на морския град бе официално открит точно на Гергьовден. Светецът е на...
В България един от най-тачените светци е св. Георги. 171 356 българи носят неговото име. Църквата го е нарекла Победоносец, изобразяват го на иконите...
Българи и гърци атакуват манастира, за да се помолят за изцеление пред светинята Хиляди миряни ще атакуват манастира "Свети Великомъченик Георги Побе...
Хиляди миряни ще атакуват манастира „Свети Великомъченик Георги Победоносец" в Хаджидимово още в четвъртък. В навечерието на храмовия празник, който е...
Реликвата от Атон идва с помощта на Балканско Атонско Сдружение Бургас ще има втори светец-покровител. Освен от св. Николай Чудотворец, градът ще бъд...