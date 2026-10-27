Кандидат-президент отсече. Ще мизерствате!

Всякакви екземпляри се появяват и в политиката.

“Все ми е тая кой ще изберат за президент! Имах големи надежди за страната ни, но българинът избра да бъде управляван по стария начин и сега ще продължи да мизерства. Мен не ме засяга, аз моя джоб си го пълня.”

Това заяви пред “България Днес” фолкпевицата и отпаднал кандидат за държавен глава Ваня Великова.

На фона на рекордно ниската избирателна активност на изборите в неделя изпълнителката и риалити звездата от “Биг брадър” Панайот Кючуков-Пацо спечелиха 4530 гласа, или около 0,3%, задминавайки познати лица като Волен Сидеров и Александър Томов.

Самата Великова съвсем не очаквала такава подкрепа.

“Близо 5000 човека са повярвали в мен. Използвам вашата медия, за да им благодаря. Като се има предвид ниската избирателна активност, и двама да бяха дали своя вот, пак щях да се радвам”, сподели Ваня.

Шармантната кандидатка влиза в политиката със смела визия за бъдещето на страната. Фокусът й е най-вече върху сигурността, която изглежда все по-застрашена след военните конфликти.

“Погледнете, постоянно прелитат дронове над България – я паднал в Русе, я в Черно море кораби потъват. Първото, което щях да направя, е да защитя хората. После – да застана зад самотните майки и възрастните, живеещи в бедност с по 150 евро в малките села. Сегашните кандидати на балотажа едва ли знаят каква беднотия е там. Те си живеят в София в луксозните домове и въобще хал-хабер си нямат”, на мнение е интернет сензацията.

Великова си дава сметка, че в парламентарна република като нашата президентът не играе чак толкова голяма роля в управлението. Въпреки това тя мечтаела да “поразтури рахата”, внасяйки промяна.

“Народът ми нямаше доверие заради комичния образ, който съм показвала в социалните мрежи. Това е истината”, наясно е отпадналата от надпреварата мераклийка.

На този етап фолкаджийката се фокусира върху музикалната си кариера и феновете. Дали ще продължи с политическите си проекти, засега решава да запази в тайна.

На подобно мнение се оказа и неуспялото кандидат вице на певицата Панайот Кючуков-Пацо. След края на изборите той съжалява, че е подкрепил певицата, защото според него тя не била достатъчно добре подготвена за поста.

“Съжалявам, че участвах на изборите с Ваня! Моите уважения, но тя не беше подготвена за тази позиция”, отсече пред “България Днес” Пацо.

“С интервютата, които даваше, по-скоро ни дърпаше надолу. Ако бях с друг човек, щяхме да имаме по-добър резултат и да дръпна поне няколко позиции напред”, убеден е участникът от “Биг брадър”.

Кючуков благодари за цялата подкрепа и гледа напред към местните избори за кметове догодина.