Музикална изненада на вота! Хиляди гласуваха за фолк фурия и риалити звезда

След оспорван първи тур, преминал при рекордно ниска активност, президентската надпревара влиза в своя решаващ етап. На балотажа на 1 ноември за гласовете на избирателите ще се борят двете двойки с най-силна подкрепа: Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

Встрани от официалните фаворити обаче вниманието на обществото привлече една от най-нестандартните коалиции в тазгодишния вот – попфолк певицата Ваня Великова (Иванка Цветанова-Петкова) и риалити звездата от „Биг Брадър“ Панайот Кючуков – Пацо.

При почти напълно обработени протоколи от ЦИК, нестандартният дует успя да събере над 4500 гласа (около 0.3% от общия вот). Макар този резултат да ги остави далеч от челните позиции, хиляди граждани все пак избраха да ги подкрепят. В социалните мрежи реакцията е разнообразна – докато едни определят вота като форма на протест, други го виждат като забавление.

Още преди изборите необичайната комбинация между музикалната сцена и риалити екрана предизвика сериозен интерес. В интервю за NOVA Ваня Великова категорично отхвърли обвиненията, че кандидатурата им е чиста проба шега или начин за извличане на дивиденти:

„Искаме да променим много неща в България. Смятаме, че в момента положението не е добро... Не съм дошла тук да хвърлям празни обещания, а с екип, с който да разбутам и променя нещата. Хората си мислят, че си правя бъзик с България за рекламни субсидии – това не е така.“

От своя страна Панайот Кючуков акцентира върху своята професионална подготовка, останала скрита зад публичния му образ:

Докато политическото напрежение изцяло се пренася към битката за „Дондуков“ 2 на първи ноември, изборите за пореден път доказаха, че българският избирател умее да изненадва и извън строгите рамки на традиционната политика.