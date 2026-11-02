Горещо от ЦИК! Ето кога излизат окончателните резултати от балотажа

Централната избирателна комисия ще обяви официалните резултати от президентския балотаж най-късно до 4 ноември, сряда.

Обработката на 100% от протоколите от секциите в страната и чужбина вече е приключила, което е рекорд. Последните секции затвориха в 5:00 ч. тази сутрин българско време. Това бяха избирателните секции в САЩ и Канада.

Предстои обаче повторна проверка на протоколите в Централната избирателна комисия. При нея данните се въвеждат отново, за да се установи дали има разминавания с информацията, подадена от районните избирателни комисии.

Процедурата е стандартна и задължителна. Едва след приключването ѝ ЦИК ще обяви официално окончателните резултати от балотажа.