Политика

Горещо от ЦИК! Ето кога излизат окончателните резултати от балотажа

Предстои повторна проверка на протоколите

Горещо от ЦИК! Ето кога излизат окончателните резултати от балотажа
02 ное 26 | 12:54
437
Григор Атанасов

Централната избирателна комисия ще обяви официалните резултати от президентския балотаж най-късно до 4 ноември, сряда.

Обработката на 100% от протоколите от секциите в страната и чужбина вече е приключила, което е рекорд. Последните секции затвориха в 5:00 ч. тази сутрин българско време. Това бяха избирателните секции в САЩ и Канада.

Предстои обаче повторна проверка на протоколите в Централната избирателна комисия. При нея данните се въвеждат отново, за да се установи дали има разминавания с информацията, подадена от районните избирателни комисии.

Процедурата е стандартна и задължителна. Едва след приключването ѝ ЦИК ще обяви официално окончателните резултати от балотажа.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема избори за президент 2026
Още от Политика
Коментирай