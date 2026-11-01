Политика

ЦИК с първи резултати от балотажа. Има ли изненади

Разликата между двете кандидатски двойки е 59 480 гласа, или близо 19 процентни пункта

ЦИК с първи резултати от балотажа. Има ли изненади
01 ное 26 | 23:20
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Григор Атанасов

Централната избирателна комисия (ЦИК) излезе с първи официални резултати след балотажа на президентските избори.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 57,94 на сто при обработени 17,39 на сто от протоколите на секционните избирателни комисии. Това показват данните на ЦИК към 23:00 часа.

Двойката е събрала 182 002 гласа.

Андрей Гюров и Георги Кандев имат 122 522 гласа, или 39,01 на сто.

Разликата между двете кандидатски двойки е 59 480 гласа, или близо 19 процентни пункта.

Гласовете с отбелязано „Не подкрепям никого“ са 9581, което е 3,05 на сто.

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Автор Григор Атанасов

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