Кирил Вълчев отваря президентството за младите

Кирил Вълчев посочи основните си приоритети като вицепрезидент след втория тур на президентските избори, на който по предварителни данни заедно с Илияна Йотова получиха подкрепата на мнозинството от гласувалите. Работата с българските общности зад граница, привличането на младите хора към обществения живот и по-доброто представяне на България по света ще бъдат във фокуса му.

Вълчев благодари на избирателите, подкрепили кандидатпрезидентската двойка, като подчерта, че на балотажа значително повече граждани са гласували за избора на първата жена президент на България. Специална благодарност той отправи към сънародниците ни зад граница, които са участвали във вота. По думите му именно българите по света ще бъдат основен акцент в бъдещата му работа.

Вълчев заяви, че ще се стреми и към по-активно международно представяне на страната. Той подчерта ангажимента си към европейската принадлежност на България и демократичните принципи. „Аз ще бъда още един гарант в президентството за България в Европа, където тя е вече 14 века, и за демокрацията в нашата страна“, посочи той.

Сред приоритетите си бъдещият вицепрезидент открои и диалога с младото поколение. Той обяви намерението си да покани млади хора в президентската институция, за да представят своите виждания и предложения за развитието на страната. Според него една от най-важните задачи пред институциите е да преодолеят разделението в обществото и да привлекат повече граждани към общите национални цели. „Защото най-важното е да приобщим колкото се може повече хора към каузата на България. Казано е, че разделено царство опустява. Нещо, което ние видяхме през последните почти 40 години в България“, каза още той.