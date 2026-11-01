Социолози с първа прогноза след балотажа. Посочиха ключовите гласове

Според първоначалните данни от екзитполовете разликата между двамата претенденти за президент Йотова и Гюров е около 170 000 гласа – предимство, което вероятно ще се запази до крайните резултати, прогнозира в ефира на bTV социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова. Тя изтъкна, че близо 20% от участвалите във втория тур (около 380 000 души) не са гласували на първия тур и именно техният вот е от ключово значение.

Социологът Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“ отбелязва значителна промяна в динамиката на избирателната активност, която е нараснала значително по-стръмно в следобедните и вечерните часове спрямо предходната неделя. Според него се наблюдава сериозна мобилизация сред поддръжниците на ГЕРБ, половината от които са отишли до урните, като мнозинството от тях са подкрепили двойката Гюров-Кандев. Същевременно избирателите на ДПС са останали слабо мобилизирани, докато симпатизантите на „Възраждане“ масово са гласували за Илияна Йотова.