Разгромна победа за Илияна Йотова! Три агенции потвърждават огромната преднина

Илияна Йотова постига разгромна победа на президентския балотаж, а паралелните преброявания на три социологически агенции показват огромна преднина пред Андрей Гюров. Според окончателните данни от паралелното преброяване на „Мяра“ при 100% обработена извадка кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев получава 58,2% подкрепа срещу 38,6% за Андрей Гюров-Георги Кандев. Разликата достига внушителните 19,6 процентни пункта. Подобни резултати отчитат „Алфа Рисърч“ и „Тренд“, като последната агенция дава преднина на Йотова от цели 21 процентни пункта.

„Мяра“ приключи преброяването: Йотова печели с 58,2%

Социологическата агенция „Мяра“ обяви окончателните данни от своето паралелно преброяване при 100% обработена извадка. Според тях Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 58,2% от гласовете, докато Андрей Гюров и Георги Кандев събират 38,6%.

Преднината на Йотова достига 19,6 процентни пункта. Това е минимално увеличение спрямо предишните данни на агенцията при 90% обработена извадка, когато подкрепата за водещата двойка беше 58,1%, а разликата - 19,5 пункта.

Много по-впечатляваща е промяната спрямо първоначалния екзитпол на „Мяра“ към 20:00 часа. Тогава агенцията отчете 51% за Йотова и Вълчев срещу 44,7% за Гюров и Кандев, или преднина от 6,3 процентни пункта.

При окончателното паралелно преброяване тази разлика вече е 19,6 пункта, което означава увеличение с цели 13,3 процентни пункта. Подкрепата за Йотова и Вълчев е със 7,2 пункта по-висока от първоначалната прогноза, докато резултатът на Гюров и Кандев е с 6,1 пункта по-нисък.

Според окончателните данни на „Мяра“ опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3,2% от гласувалите при 4,3% в първоначалния екзитпол. Избирателната активност е 27,2% към 20:00 часа.

„Алфа Рисърч“ също отчете рязък скок в преднината

Подобна картина очертават и данните на „Алфа Рисърч“. При 80% паралелно преброяване Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57,1% от гласовете, докато Андрей Гюров и Георги Кандев събират 39,3%.

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки достига 17,8 процентни пункта. Това е почти двойно повече от преднината от 9,1 пункта, отчетена при първоначалния екзитпол на агенцията, когато Йотова получи 52,5%, а Гюров - 43,4%.

Така преднината на Йотова според „Алфа Рисърч“ се увеличава с 8,7 процентни пункта. Резултатът на водещата двойка е с 4,6 пункта по-висок от първоначалната прогноза, а този на опонентите им - с 4,1 пункта по-нисък.

Според паралелното преброяване на агенцията опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3,6% от гласувалите. Избирателната активност е 28,1% към 20:00 часа.

„Тренд“ отчете най-голямата преднина - цели 21 пункта

Още по-категорични са данните на Изследователски център „Тренд“. Според паралелното преброяване при 95% обработена извадка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 59% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 38%.

Това означава преднина от цели 21 процентни пункта за Йотова, най-голямата разлика, отчетена от трите агенции. Резултатът й се доближава до границата от 60% подкрепа.

Промяната спрямо първоначалните данни на „Тренд“ също е впечатляваща. При екзитпола агенцията отчете 51,4% за Йотова и Вълчев срещу 43,6% за Гюров и Кандев. Тогава преднината беше 7,8 пункта.

При паралелното преброяване разликата вече достига 21 пункта, което представлява увеличение с 13,2 процентни пункта. Подкрепата за Йотова и Вълчев е със 7,6 пункта по-висока от първоначалната прогноза, а тази за Гюров и Кандев - с 5,6 пункта по-ниска.

Трите агенции показват значително по-голяма разлика от екзитполовете

Паралелните преброявания на „Мяра“, „Алфа Рисърч“ и „Тренд“ очертават сходна картина на президентския балотаж. И при трите агенции подкрепата за Йотова и Вълчев надхвърля 57%, а преднината им е между 17,8 и 21 процентни пункта.

Най-висок резултат отчита „Тренд“ с 59%, следвана от „Мяра“ с 58,2% и „Алфа Рисърч“ с 57,1%. За Андрей Гюров и Георги Кандев агенциите дават съответно 38%, 38,6% и 39,3%.

Обработените извадки са 100% при „Мяра“, 95% при „Тренд“ и 80% при „Алфа Рисърч“. Окончателните официални резултати от президентските избори ще бъдат установени от Централната избирателна комисия.