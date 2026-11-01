Слаба активност на балотажа в Турция, секциите отвориха без проблеми

С ниска избирателна активност започна балотажът за президент и вицепрезидент в Турция. Всички секции в Истанбул, Бурса и Тракийския регион отвориха навреме, но в сутрешните часове не се наблюдава сериозен наплив от гласоподаватели, съобщи БТА. В някои райони броят на гласувалите е едва между 15 и 35 души. Изселническите организации очакват активността да се повиши около обяд, въпреки че дъждовното време на места затруднява придвижването.

Секциите работят нормално, но избирателите са малко

Най-много секции в Турция има в района на Истанбул - общо 22, включително тези в Гебзе, Измит, Сакария и Чанаккале. В Бурса са разкрити 17 секции, осем от които предлагат машинно гласуване, а в Тракийския регион работят още 15.

В истанбулския район Авджълар до 10 часа българско време бяха гласували около 35 души. В списъка на секцията фигурират 70 предварително регистрирани избиратели. В района Картал, на азиатския бряг на Истанбул, до урните са отишли едва около 15 души.

Ниска активност съобщават и изселническите организации в Байрампаша, Газиосманпаша и Башакшехир, както и в Бурса. В Тракийския регион малко по-силен интерес е отчетен в района на Чорлу.

Изселници обясниха защо гласуват

Сред първите гласоподаватели в Авджълар бяха бившият европейски шампион по свободна борба Ефраим Камберов и съпругата му Фатма.

„Гласувахме на първия тур миналата неделя и сега. Смятам, че е важно да се гласува, независимо кой е кандидат, но по принцип на президентските избори има по-малко желаещи да гласуват в сравнение с парламентарния вот. Нашето желание е в България да има стабилност, да няма разделение, да има единство, затова и гласувахме“, заяви Камберов пред БТА.

Съпругата му посочи като причини за слабия интерес липсата на предизборна кампания и необходимостта избирателите да попълват декларации на български език.

На първия тур в Турция гласуваха общо 7809 български граждани в разкритите 78 секции. Най-много бяха гласувалите в Тракийския регион - 2228 души, следвани от Истанбул с 2084 и Бурса с 1668, показват данните на ЦИК.