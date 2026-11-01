Белица се събуди за изборите, над четири пъти повече гласове в секция

Първите данни от изборния ден в община Белица показват значително по-висока активност на балотажа за президент и вицепрезидент в сравнение с първия тур. След като миналата неделя до урните отидоха под 8% от избирателите, днес още в сутрешните часове се наблюдава сериозно раздвижване. В една от секциите броят на гласувалите вече е над четири пъти по-голям в сравнение със същия час преди седмица, съобщи БНТ. И

зборният ден е започнал нормално, без нарушения и проблеми със секционните машини.

Всички 17 избирателни секции на територията на община Белица отвориха точно в 7 часа сутринта. В седем от тях се гласува с хартиени бюлетини, а в останалите десет е осигурено машинно гласуване. От Районната избирателна комисия в Благоевград съобщиха, че всички устройства са стартирали безпроблемно и изборният процес протича нормално.

Право на глас в общината имат 7971 избиратели. На първия тур активността беше изключително ниска, като до урните отидоха по-малко от 8% от имащите право на глас. В отделни населени места участието беше още по-слабо. В село Лютово например бяха отчетени едва два гласа.

Днес обаче първите наблюдения показват различна картина. В секция № 3 в Белица миналата неделя към 10 часа бяха гласували по-малко от десет души. На балотажа към същия час броят на подадените гласове вече надхвърля 40.