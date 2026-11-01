Костадинов: За първи път гласувах не „за“, а „срещу“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи необичайно признание, след като упражни правото си на глас на днешния балотаж за президент и вицепрезидент. Той заяви, че за първи път е гласувал не в подкрепа на даден кандидат, а срещу друг, като подчерта, че милиони българи са поставени пред подобен избор.

Костадинов отправи и критики към начина, по който е протекла предизборната кампания, особено към липсата на публични дебати между основните политически опоненти. Според него това е една от причините част от гражданите да се отдръпнат от изборния процес.

Костадинов призна, че е гласувал срещу кандидат

Лидерът на „Възраждане“ упражни правото си на глас с машина, след което коментира политическата обстановка и поведението на участниците в президентската надпревара. Той направи разграничение между гласуването в подкрепа на определена политическа кандидатура и избора, продиктуван от нежеланието друг кандидат да спечели.

„Милиони българи като мен днес нямат особен избор. Аз днес за първи път не гласувах „за“, а „срещу““, заяви Костадинов.

Въпреки оценката си за възможностите пред избирателите той подчерта, че вярва в необходимостта гражданите да участват в изборите и да дават личен пример чрез гласуването.

Остра критика за липсата на политически дебати

Костадин Костадинов обърна специално внимание на предизборната кампания и отказа на част от политическите сили да участват в публични дебати. Според него подобно поведение е отблъснало избиратели и е ограничило възможността гражданите да сравнят идеите на политическите опоненти.

„Политическата дейност има смисъл тогава, когато основните действащи лица в нея разговарят помежду си, сблъскват идеи. На първия тур това не се случи“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Според Костадинов липсата на пряк сблъсък между кандидатите е сред причините част от българите да не виждат достатъчно убедителен избор на балотажа. Той отправи послание и към останалите участници в политическия живот.

„Това е нещо, което трябва сериозно да ни накара да се замислим - всички, които се занимаваме с политика“, подчерта Костадинов.