Президентският балотаж обхвана цяла Европа, Великобритания е рекордьор

Изборният ден за българите в Европа вече е в разгара си, като всички избирателни секции на континента са отворени и гласуването протича безпроблемно. Това съобщиха от Министерството на външните работи по повод втория тур на изборите за президент и вицепрезидент. Най-много секции зад граница са разкрити във Великобритания - 82, следвана от Турция със 78, Германия със 70 и Испания с 67. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас и в държави, в които страната ни няма дипломатически или консулски представителства.

Всички секции в Европа вече са отворени

Гласуването на територията на Европа започна в 6 часа българско време, като секциите в различните държави отваряха последователно в зависимост от часовите зони. Последни започнаха работа секциите в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Исландия, Ирландия и Португалия, както и тези на Канарските острови.

Те отвориха врати в 9 часа българско време, с което приключи началният етап от организацията на изборния ден на европейския континент. От МВнР съобщиха, че до момента не са регистрирани проблеми, които да възпрепятстват гласуването.

Министерството и дипломатическите и консулските представителства на България са създали необходимата организация за нормалното протичане на втория тур. Осигурени са всички предвидени избирателни секции в Европа.

Великобритания води, общо 297 секции има в четири държави

Най-голям брой места за гласуване са организирани в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, където българските граждани могат да упражнят правото си на глас в 82 секции. На второ място е Турция със 78, следвана от Германия със 70 и Испания с 67.

Общо в тези четири държави са разкрити 297 избирателни секции. Информацията за техните адреси е публикувана на официалната интернет страница на Министерството на външните работи в специалната рубрика за президентските избори през 2026 г.

Гласуване е организирано и в държави, в които България няма постоянни дипломатически или консулски представителства. Сред тях са Исландия, Малта и Люксембург, където сънародниците ни също могат да участват в избора на следващия държавен глава.

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Междувременно Централната избирателна комисия съобщи, че всички секции в страната са започнали работа. Говорителката на комисията Стоянка Балова обяви на първия брифинг за изборния ден, че няма неотворени избирателни секции.

Право на глас на втория тур на президентските избори имат общо 6 милиона и 590 хиляди български граждани. Гласуването в страната започна в 7 часа и по график ще приключи в 20 часа, като при наличие на чакащи избиратели пред секциите може да бъде удължено до 21 часа.