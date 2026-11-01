Първи данни за активността на балотажа, разликата е минимална

Избирателната активност на втория тур на президентските избори е 3,0% към 10 часа, показват данните от екзитпола на агенция „Алфа рисърч“, която е партньор на Българското национално радио при отразяването на вота. Резултатът е почти идентичен с отчетения на първия тур преди седмица, когато към същия час бяха гласували 3,1% от избирателите. Разликата е едва 0,1 процентни пункта, като засега балотажът започва с малко по-ниска активност.

Данните идват на фона на очакванията на социолозите за по-силна мобилизация заради оспорваната надпревара между двамата кандидати. По-рано днес Боряна Димитрова от „Алфа рисърч“ коментира пред БТВ, че близките резултати от първия тур създават предпоставки за по-висока активност, като най-големият резерв са гражданите, които изобщо не са гласували миналата неделя. Според нея е възможно участието да бъде малко по-високо, но без голяма избирателна вълна.

По данни на агенция „Мяра“ към 9 часа днес активността е била 2,1%, докато по същото време на първия тур агенцията е отчела 2,4%. Изборният ден започна в 7 часа и ще продължи до 20 часа, като при наличие на чакащи пред секциите гласуването може да бъде удължено до 21 часа.