Йотова с категорично послание: Гласувах за президент на мира

Кандидатът за президент Илияна Йотова упражни правото си на глас на днешния балотаж за държавен глава. Тя гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“.

След като пусна своя вот, Йотова отправи послание за силна и суверенна България, която сама определя бъдещето си и има собствен глас на международната сцена. Тя постави акцент върху мира, сигурността и създаването на условия младите хора да останат да живеят и работят в страната.

„Гласувах за силна България със собствен глас, страна суверенна в своите решения, която може сама да изковава съдбата си и да има силен глас на международната сцена. Гласувах за президент на мира“, заяви Илияна Йотова.

Тя отправи специално послание към младите хора и всички български граждани, като подчерта отговорността на управляващите да осигурят спокойствие и възможности за развитие.

„Гласувах за това да оставим на вас - младите хора и на всички българи спокойно бъдеще, в което всеки ще може да развива себе си, да защитава своите интереси, а ние като отговорни управленци да направим така че децата ни да останат в България, да не се страхуват от несигурност и нестабилност. България ще има своя просперитет“, заяви Йотова.

Илияна Йотова отправи и специално послание по повод Деня на народните будители, като призова българите да следват примера на хората, положили основите на съвременната българска държава. „Нека на този празник да бъдем достойни за истинските възрожденци, които създадоха българската нация и искаха просперираща и равноправна държава“, заяви тя.

Кандидатът за президент подчерта и необходимостта държавният глава да бъде обединител на институциите и гарант за спазването на основния закон. „Гласувах за държавен глава, който уважава и спазва българската Конституция, а не се променя според политическата конюнктура“, посочи Йотова.

Попитана за коментарите на политическите й опоненти относно сигнали за нарушения и купуване на гласове, тя отправи остри критики към тях. „Надявам се, че в този ден моите политически опоненти ще престанат с истерията. Мисля, че каквото направиха до този момент, беше достатъчно. А ако още от сутринта си търсят някакво алиби за загубата, то си остава за тяхна сметка“, заяви Йотова.

Тя призова българите да участват активно в изборите, въпреки дъждовното време в голяма част от страната. „Нека не ни спира лошото време, нека дъждът бъде тази живителна сила, която да възражда страната ни“, каза кандидатът за президент.