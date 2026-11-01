Опашки пред българското посолство в Лондон, балотажът започна с голям интерес

Опашки от българи, желаещи да гласуват на президентския балотаж, се образуваха пред посолството на страната ни във Великобритания още преди началото на изборния ден. Част от сънародниците ни пристигнаха направо след нощна смяна, а други побързаха да упражнят правото си на глас, преди да тръгнат за работа, съобщи Нова телевизия.

Засиленият интерес идва след първия тур, когато силна буря попречи на много българи да стигнат до избирателните секции. Днес метеорологичните условия са по-благоприятни и има предпоставки за по-висока избирателна активност.

Българи чакаха да гласуват още преди отварянето на секцията

Българското посолство във Великобритания отново се превърна в едно от най-оживените места за гласуване на сънародниците ни зад граница. Още преди началото на изборния ден пред сградата имаше чакащи, които искаха да упражнят правото си на избор на президент и вицепрезидент.

Сред тях имаше хора, които се връщаха от нощна смяна, както и българи, на които предстоеше да започнат работния си ден. Те предпочетоха да гласуват възможно най-рано, за да съчетаят участието си в изборите със служебните си ангажименти.

Секцията в българското посолство традиционно е сред местата с най-активно гласуване във Великобритания. На първия тур миналата неделя там правото си на глас упражниха 415 души.

Бурята попречи на хиляди да гласуват на първия тур

Избирателната активност във Великобритания на 25 октомври беше значително по-ниска в сравнение с предишни избори. Тогава силна буря засегна Острова и създаде сериозни затруднения за придвижването на гражданите.

Особено тежка беше обстановката в Шотландия и Северна Ирландия, където хората бяха призовани да не напускат домовете си. Лошото време се отрази и на възможността на много българи да достигнат до секциите.

По данни, цитирани от Нова телевизия, на първия тур във Великобритания са гласували общо 12 161 български граждани. Това е приблизително наполовина по-малко в сравнение с участието на изборите през април.

По-доброто време дава шанс за по-висока активност

За разлика от миналата неделя днес времето във Великобритания не се очаква да създава сериозни препятствия пред избирателите. Това може да улесни придвижването до секциите и да позволи на повече българи да участват в балотажа.

Сънародниците ни на Острова неведнъж са показвали висока избирателна активност. В предишни години, когато броят на секциите беше значително по-малък, се образуваха дълги опашки и хората чакаха с часове, за да упражнят правото си на глас.