Социолог прогнозира по-висока активност и предупреди за капан в изборния ден

„Нека хората гласуват със своя ум и сърце. Особено днес, в Деня на будителите, нека дъждът не пречи на това.“ С този призив към българските избиратели се обърна директорът на социологическата агенция „Мяра“ Първан Симеонов в ефира на БНР. Той изрази очакване за по-висока избирателна активност на днешния балотаж за президент и вицепрезидент в сравнение с първия тур.

Социологът предупреди гражданите да не обръщат внимание на класациите, които се разпространяват през изборния ден, тъй като според него целта им е да влияят върху вота.

Очаквания за повече гласуващи на балотажа

Първан Симеонов коментира избирателната активност на първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври. По думите му тогава броят на гласувалите е останал далеч от предварителните очаквания.

За днешния втори тур обаче директорът на „Мяра“ очаква по-силна мобилизация на избирателите. „Нека хората гласуват със своя ум и сърце. Особено днес, в Деня на будителите, нека дъждът не пречи на това“, заяви Симеонов.

Как се събират данните в изборния ден

Социологът разясни и начина, по който агенция „Мяра“ провежда своето проучване на изхода на избирателните секции. Той подчерта, че участието в анкетата е напълно анонимно и позволява да се проследява структурата на гласуването през деня.

„През определена стъпка се призовават гласувалите на излизане от секцията да повторят своя вот с една изключително кратка анкета, необременяваща, която се пуска в една урна. Това е съвършено анонимно. После се обобщават резултатите и се диктуват на национално ниво“, обясни Първан Симеонов.

Той уточни, че агенцията разполага с подробна информация за вота на всеки два часа, като освен предпочитанията на избирателите се проследяват и различни демографски показатели.

„През 2 часа имаме пълната структура на вота, включително демография, някои допълнителни въпроси, както и въпросът, който интересува всички, но той ще излезе в 20 часа или когато свърши изборният ден“, допълни социологът.

Предупреждение за класациите в изборния ден

Първан Симеонов отправи и специално предупреждение към гражданите относно различните класации, които се появяват по време на гласуването. Той призова хората да не се влияят от подобни публикации, независимо какви резултати внушават.

Според директора на „Мяра“ тези класации са създадени, за да въздействат върху избирателите в едната или другата посока. Симеонов подчерта, че агенцията се отзовава и на писмо на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, свързано с отказ от изтичане на данни преди официалното приключване на изборния ден.

Резултатите от проучването на изхода на секциите ще бъдат представени след 20 часа или след официалното приключване на гласуването, уточни социологът.