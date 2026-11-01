Балотажът може да изненада с по-висока избирателна активност

По-висока избирателна активност е напълно възможна на днешния балотаж за президент и вицепрезидент на България. Малката разлика между двамата кандидати от първия тур създава предпоставки за по-силна мобилизация на избирателите, коментираха социолозите Боряна Димитрова от „Алфа рисърч“ и Добромир Живков от „Маркет линкс“ пред бТВ.

Според тях интригата около крайния резултат може да мотивира повече хора да отидат до урните, а предизборният дебат също е в състояние да събуди интерес към гласуването. Живков обърна внимание, че между 15% и 20% от гражданите вземат решение за кого да гласуват едва в последните два дни преди изборите.

Малката разлика между кандидатите може да вдигне активността

Боряна Димитрова посочи, че близките резултати на двамата претенденти за президентския пост на първия тур създават условия за по-висока избирателна активност. Според нея оспорваната надпревара може да мотивира граждани, които досега са се колебали дали да участват в гласуването.

Добромир Живков също обърна внимание на мобилизиращия ефект от близката битка между кандидатите. Той посочи и възможното влияние на предизборния дебат върху решението на избирателите.

„Интригата между двамата кандидати мобилизира. Има разочаровани от дебата, но вярвам, че от него ще се е събудил интересът у някои граждани за гласуване“, заяви социологът.

До 20% решават за кого да гласуват в последните два дни

Живков обясни, че една от големите трудности пред социологическите агенции е късното формиране на избирателните предпочитания. Според него значителна част от гражданите вземат окончателното си решение непосредствено преди изборния ден.

„Имахме почти огледално развитие на обществените нагласи. По сходен начин не можахме да оценим вълната и през април. Сега тази вълна от април имаше отлив - огледално движение. Ние питаме за намеренията на гражданите дали и за кого ще гласуват. В последните два дни 15-20% от хората взимат решение за кого да гласуват“, обясни Живков.

Боряна Димитрова също подчерта динамиката в обществените нагласи и промените, които социолозите са регистрирали още преди първия тур.

„Живеем в много подвижно общество, с различни фактори за мотивация. Когато обаче говорим за социология, говорим за тенденции. Ние регистрирахме спад при водещия кандидат още при проучванията за първия тур“, заяви тя.

Ниската активност на първия тур

Добромир Живков коментира причините за по-слабото участие на избирателите в първия тур на президентските избори. Според него влияние са оказали както събитията в последните дни на кампанията, така и натрупаното обществено разочарование.

Сред факторите той посочи убийствата, атаките срещу кораби и компроматите, белязали предизборната обстановка. Живков открои и разочарованието на гражданите от непокритите надежди за управлението на правителството.

Боряна Димитрова от своя страна припомни, че социологическите проучвания са отчели спад в подкрепата за водещия кандидат още преди първото гласуване. Според нея малката разлика, с която двамата претенденти стигнаха до балотажа, е предпоставка за засилена мобилизация на избирателите в днешния изборен ден.