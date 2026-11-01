Балотажът започна в Турция, първите избиратели вече гласуваха

Изборният ден за балотажа на президентските избори започна навреме в турската столица Анкара. Точно в 7 часа местно време, или 6 часа българско, отвориха двете избирателни секции - в Посолството на България и в квартал „Пурсаклар“, където живеят много изселници от страната ни.

Първите гласоподаватели вече упражниха правото си на избор на президент и вицепрезидент, като гласуването се извършва с хартиени бюлетини. Турция е сред държавите с най-много разкрити секции за българските граждани в чужбина.

Избирателните списъци в Анкара остават непроменени спрямо първия тур на президентските избори. Общо 192 души са подали предварителни заявления за гласуване в турската столица и са включени в списъците.

Възможност да упражнят правото си на глас имат и българските граждани, които не са подали заявления предварително. За целта те трябва да попълнят необходимата декларация пред членовете на секционните избирателни комисии.

Общо 78 избирателни секции са разкрити на територията на Турция, показва справка на официалния сайт на Министерството на външните работи на България. Това е вторият най-голям брой секции за президентските избори зад граница, като единствено в Обединеното кралство са организирани повече места за гласуване.