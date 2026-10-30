ЦИК с важно предупреждение. Една грешка може да провали машинния вот

Централната избирателна комисия изпрати нови указания до общините и районните избирателни комисии преди президентския балотаж в неделя. Причината са установени случаи на незавършено машинно гласуване на първия тур, при които избиратели са получили частична разписка, но гласът им не е бил записан във флаш паметта. От ЦИК предупреждават, че преждевременното изваждане на картата или издърпването на разписката може да прекъсне процедурата. На първия тур са регистрирани и 31 машини с технически проблеми.

Защо гласът може да не бъде отчетен

Говорителят на ЦИК доц. д-р Стоянка Балова предупреди пред БНТ избирателите да изчакват звуковия сигнал от машината, преди да вземат контролната разписка. Тя подчерта в указанията „да не се дърпа разписката по-рано, преди да се чуе звуковият сигнал“.

Друг установен проблем е преждевременното изваждане на картата за гласуване. Такива случаи е имало в няколко секции в страната. За балотажа са изпратени допълнителни инструкции до изборните комисии, включително за действията при прекъсване на електрозахранването.

31 машини с технически проблеми

На първия тур неизправности са установени при общо 31 машини, от които 29 в България и две в чужбина. В 27 секции е имало по две устройства, което е позволило машинното гласуване да продължи. „Броят е изключително малък - 31 машини“, заяви Балова.

Сред повредите са счупен дисплей и изгорели дънни платки. Според говорителя на ЦИК част от проблемите са възникнали при транспортирането на устройствата.

По договора с изпълнителя неизправностите трябва да бъдат отстранени в седмицата преди балотажа. За машините, които не са използвани, няма да бъде извършено плащане.

Проблем и с тайната на вота

От ЦИК съобщиха и за затруднения при осигуряването на тайната на гласуването. На първия тур в някои секции са липсвали паравани за машините, тъй като не са били доставени необходимите щипки за закрепването им.

„Щипки няма да има“, потвърди Балова. Комисиите вече са получили указания как да разположат машините така, че избирателите да могат да гласуват необезпокоявано, а членовете на секционните комисии да имат необходимата видимост към изборния процес.

ЦИК е готова и за по-висока активност

От комисията признават, че на първия тур част от секционните комисии не са били достатъчно подготвени за реакция при технически проблеми. Преди неделния балотаж са изпратени допълнителни инструкции.

„Подготвени сме“, заяви Стоянка Балова по повод възможността за по-висока избирателна активност. Тя уточни, че организацията на изборния процес се извършва по един и същ ред независимо от броя на гласуващите.

След първия тур всички изборни книжа от секциите в чужбина са били приети до 6 часа сутринта, а районните избирателни комисии са предали отчетите си още в понеделник.