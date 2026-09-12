Възраждане видя опасна сметка в Бюджет 2026
Партията оспори дефицита и предупреди, че задлъжнялостта на България ще надхвърли 30%
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Партията оспори дефицита и предупреди, че задлъжнялостта на България ще надхвърли 30%
Хората на Радев предлагат изцяло машинен вот
Депутатът зрази надежда ПП-ДБ и "Възраждане" да подкрепят законопроекта
Решението на ВАС за машинното гласуване не подлежи на коментар, каза съпредседателят на ПГ на ДПС
Каква му е работата на този зам. министър сам да ходи в чувствително помещение за информация
Настояват да се публикува доклада на ДАНС, който няма гриф за сигурност
Ще избоде очите на всички, обяви Трифонов
Камелия Нейкова направи прогноза за протичането на предстоящите на 2 април избори
Политиците ни гледат само през ключалката на собствените си интереси
Депутатът от ДПС отговори на коментатора Асен Григоров
Машинното гласуване е единственият начин да се проведат честни и прозрачни избори
Президентът каза, че е необходима активна информационна кампания за машинното гласуване
Събраните подписи са над 100 000
Той няма да затрудни избирателя, посочи председателят на ЦИК
Машинното гласуване е противоконституционно, президентът е с болни амбиции, каза професорът
След 3 часа дебати и взаимни обвинения
В 26-ти Избирателен район в София-област е възможно да бъде спряно гласуването с машини
30 на сто от българите не са пипали компютър
Предстои до няколко седмици промените в Изборния кодекс да минат на второ четене
Нека първо Германия въведе машинно гласуване, тогава ние