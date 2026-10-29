Йотова атакува Гюров заради спонсор, свързан с военни дронове

Илияна Йотова отправи остра критика към Андрей Гюров заради информация, че един от основните спонсори на президентската му кампания е свързан с компания за производство на дронове в Украйна. На предизборна среща във Велико Търново тя постави въпроса дали подобно финансиране не създава потенциален конфликт на интереси, особено на фона на различните позиции за войната в Украйна. Гюров категорично отхвърли внушенията за зависимости и защити прозрачността на даренията за кампанията си. Размяната на реплики дойде в последните часове преди президентския дебат.

Какви зависимости би имал бъдещият президент?

По време на срещата си с граждани във Велико Търново Илияна Йотова заяви, че според публично разпространена информация един от големите дарители на Андрей Гюров има отношение към бизнес с производство на дронове за Украйна. Тя свърза темата за финансирането на кампанията с позициите на политическите сили, подкрепящи нейния опонент, по отношение на военната помощ за Киев.

„Тези хора искат войната в Украйна да продължава. Война, която донесе толкова разрушения, невинни жертви: православни хора, хора славяни. Войната се оказва много добър бизнес, включително и за част от политическата система в България“, заяви Йотова.

Тя отправи два въпроса към своя съперник, настоявайки за яснота относно възможното влияние на дарителите върху решенията на бъдещия държавен глава. „Това не е ли конфликт на интереси? Какви зависимости би имал бъдещият президент?“, попита Йотова.

Според нея гражданите трябва да знаят не само кой финансира кандидатите, но и дали зад тази подкрепа стоят определени икономически интереси. Йотова подчерта различията между нейната позиция за прекратяване на военните действия в Украйна и подхода на политическите формации, които подкрепят Гюров.

Тя отново настоя за дипломатическо решение на конфликта и за по-активно участие на Европа в търсенето на мир.

Кой е дарителят, предизвикал спора

Медии посочват, че става въпрос за бизнесмена Калоян Данчев, който е предоставил 100 000 евро за кампанията на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев. Той е собственик „Дженерал Чери интернешънъл“, свързвано с бизнеса с безпилотни летателни апарати.

Именно тази информация беше поставена в центъра на политическия спор. Йотова настоя за отговори относно евентуален конфликт на интереси, но самото дарение и съобщените бизнес връзки не доказват наличие на неправомерна зависимост.

Хората, които ме подкрепят, не се крият

Андрей Гюров категорично отрече твърденията за зависимости и заяви, че финансирането на неговата кампания е открито. „Всички, които са ме подкрепили, го правят с лицето си и не се крият зад множество дребни финансиращи“, заяви той.

По отношение на посоченото дружество Гюров обясни, че е проверил дейността му и към момента то не реализира продажби. „Фирмата няма в момента продажби, приходи нула“, посочи кандидатът за президент.

Той постави и въпроса дали България трябва да развива собствено производство на подобни технологии, вместо да разчита изцяло на внос. „Но принципно трябва ли да купуваме такива системи от чужбина и да ги чакаме дълго време, или да ги произвеждаме в нашата страна и развиваме нашата индустрия“, попита Гюров.

Според него развитието на българската отбранителна индустрия не бива автоматично да се обвързва с подозрения за политически зависимости. Той припомни и че президентът няма правомощия да подписва договори за доставки на въоръжение. „Президентът няма отношение към подписването на договорите за отбрана“, подчерта Гюров.

Кандидатът за държавен глава отхвърли предположението, че дарителите очакват конкретни решения или услуги в замяна на подкрепата си. „Тези хора са подкрепили кампанията, за да имаме една нова президентска институция, която обединява, а не разделя и работи прозрачно“, заяви Андрей Гюров.