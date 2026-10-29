Мощна подкрепа за Ревански и Гавазов. Стотици пред съда в Бургас

Стотици хора изпълниха пространството пред Съдебната палата в Бургас. Те изразиха мощната си подкрепа за кмета на Белица Радослав Ревански и за кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов. Плътно множество се събра в защита на двамата кметове, чието задържане предизвика остра реакция и обвинения в политическа разправа.

Протестиращите видяха в действията на управляващите не просто посегателство срещу двама избрани представители на местната власт, а опит за сплашване и натиск върху ДПС. Недоволството изкара стотици пред съда с общо послание – няма да останат безучастни пред това, което определят като политически репресии.





Малко след 13:00 часа стотици граждани изпълниха пространството пред храма на Темида в морския град.

За да застане рамо до рамо с протестиращите, в Бургас извънредно пристигна и народният представител от ДПС Калин Стоянов. Той беше категоричен, че обвиненията срещу градоначалниците са напълно неоснователни.





„Днес си даваме сметка за тежката форма на демонстрация на сила спрямо кметове и симпатизанти на ДПС. Мярката задържане под стража се дава за убийства, а тук става дума за предположения за търговия с влияние, което е пълен абсурд. Днес са те, а утре може да е всеки един от нас“, категоричен бе народният представител, който е и бивш вътрешен министър.

Под засилена охрана кметът на Белица Радослав Ревански и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов бяха докарани в съдебната зала в Бургас. Влизайки за заседанието, Ревански успя да се обърне към събралите се хора и емоционално благодари за подкрепата им в този тежък момент. Пред сградата на съда се събраха стотици техни симпатизанти, които издигнаха искания за незабавното им освобождаване.

Заседанието в Апелативния съд започна в 14:00 ч., след като двамата градоначалници обжалваха постановената им на 22 октомври най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването срещу тях е свързано с обществена поръчка за 7 млн. евро за строеж на дом за хора с увреждания в Сунгурларе.