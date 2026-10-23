Искра Михайлова с предупреждение след сблъсъка с Колтуклиева (ВИДЕО)

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова избяга като най-последен нарушител. Качи се на колата си и избяга. Това е недопустимо!" С тези остри думи заместник-председателят на ДПС Искра Михайлова разкритикува поведението на парламентарния председател след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. По време на извънреден брифинг Михайлова предупреди за "изключително опасна тенденция за използване на насилие" и обвини НСО в несъразмерна реакция срещу български гражданин.

"Ние тълкуваме това, което се случи снощи на Соня Колтуклиева, като изключително опасна тенденция за използване на насилие. Съвпада с много други моменти, за които днес няма да говорим, защото тази тема е много важна", сподели зам.-председателят на ДПС.

"НСО посегна на български гражданин, на жена, дори нейното поведение да е било в противоречие с техните протоколи. Несъобразеното насилие е насилие и си остава такова", каза още тя.

"Това, което най-много ни възмути, е, че председателят на Народното събрание г-жа Михаела Доцова избяга като най-последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и вреда на човек и бяга. Качи се на колата си и избяга. Това е недопустимо. Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите в тази държава", изрази своето възмущение Искра Михайлова.

"Недопустимо. Възмутително! Това ни кара да считаме, че г-жа Доцова не е достойна и не разбира това, което й дава нейната позиция. Първо й дава отговорност, второ изисква от нея чест и човечност. Нима беше толкова трудно да слезе от колата и да попита как се чувства Соня Колтуклиева", добави депутатът от ДПС.

"Още снощи призовахме за две оставки като минимум - първата оставка е на г-жа Доцова и втората е на ръководителя на Националната служба за охрана. Защото е срам НСО да посяга на български граждани, не само да им посяга, но и да ги оставя безпомощни и лежащи по тротоарите на София. Чест, достойнство, пагон... Къде отидоха? Пагонът изисква човещина, позицията на председателя на Народното събрание изисква човещина", продължи Михайлова.

"Била съм в такава кола. Всичко се вижда. Ако имаш желание и си човек, спираш, слизаш, заставаш до този човек, падаш на колене до него, викаш линейка. Кой трябваше да извика линейка? Това се превръща в рецидив. Обиждаме и бягаме, нараняваме и бягаме. Това прави "Прогресивна България", отсече народният представител.