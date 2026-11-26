Народни представители от ДПС присъстваха на откриването на благотворителната изложба базар на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) и на Народното събрание, която е в подкрепа на детски болнични отделения.

Инициативата е продължение на кампанията на Светия синод „Деца рисуват за деца”, в която се откупуват лауреатските творби, а със събраните средства се подпомагат нуждаещи се болни деца в България, техните лекари и родители.

Парламентарната група на ДПС подкрепи каузата, като събраните средствата ще се използват за закупуване на съвременна медицинска апаратура, за осигуряване на лекарства и ремонт на детските отделения на болниците във Видин, Враца и Ловеч.

На откриването присъстваха зам.- председателят на НС и ПГ на ДПС Айтен Сабри, Искра Михайлова, зам.-председател на ДПС и ПГ на ДПС, народните представители Атидже Алиева-Вели, Фатима Йълдъс, Николай Златарски.