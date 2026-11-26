По-висок размер на данъчните облекчения за деца и за хора с увреждания и увеличение на глобите за нарушения гласува парламентът, който прие на второ гласуване промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Увеличеният размер на глобите предизвика несъгласието на ДПС и остра реакция на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, които влязоха в спор с „Прогресивна България“ чрез процедури по начина на водене и лични обяснения. Председателстващият заседанието Иван Ангелов (ПБ) даде прекъсване, преди текстовете да бъдат приети докрай. След възобновяване на заседанието председателят на НС Михаела Доцова наложи наказание „забележка“ на председателя на ПГ „Прогресивна България“ Петър Витанов за използване на обидна дума към народен представител.

С приетите изменения се залага по-висок размер на данъчните облекчения за деца - 5000 евро за едно дете, 10 000 евро - за две деца, 15 000 евро - за три и повече деца, 12 000 евро за дете с увреждания. Запазва се възможността облекченията да се ползват авансово през годината чрез работодателя, предава БТА.

Въвежда се и ново данъчно облекчение - за детско развитие за действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на ненавършили пълнолетие деца. Данъчното облекчение за детско развитие за разходи за стоки и услуги за здравни, образователни и спортни дейности се изчислява, като от годишната данъчна основа се приспада размерът на извършените разходи, но не повече от 2000 евро при едно ненавършило пълнолетие дете; 4000 евро при две ненавършили пълнолетие деца; 6000 евро при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Промени има и в данъчните облекчения за хора с намалена трудоспособност. Така сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява с 5280 евро за 2027 г ( в момента е 7920 лв.), с 6660 евро – за 2028 г., и с 8100 евро – от 2029 г. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 440 евро за 2027 г., с 555 евро – за 2028 г. и с 675 евро – от 2029 г. , вкл. за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

С проекта се предлага актуализиране на размерите на глобите и имуществените санкции. Лице, което не подаде в срок данъчна декларация, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 евро (досега са 500 лв.), ако не подлежи на по-тежко наказание. Ако не са посочени или невярно се посочат данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, глобата или имуществената санкция са в размер до 1000 евро вместо досегашните 1000 лв.