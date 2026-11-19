Мащабна съвместна акция на ДАНС и Националната агенция за приходите разкри множество нарушения във фирми за бързи кредити. Проверени са 14 обекта в шест български града, като инспекторите са установили общо 14 нарушения. В един от офисите е отказано съдействие на проверяващите, а в друг е открита дейност, разпределена между три различни компании. Приходната агенция започва допълнителни проверки за евентуално укриване на приходи, съобщиха от НАП.

Девет дружества без касови апарати

Съвместната операция на НАП и ДАНС е проведена на 18 ноември в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Дупница и Сливен. Екипите са проверявали спазването на данъчното законодателство и правилата за отчитане на приходите от дейността по отпускане на бързи кредити.

Служителите на Главна дирекция "Фискален контрол" са установили, че девет дружества не разполагат с касови апарати. Сред останалите нарушения са разминавания между фактическите наличности в касите и сумите, отчетени чрез фискалните устройства.

От НАП напомнят, че фирмите за бързи кредити са длъжни да отчитат чрез касов апарат плащанията на лихви и просрочени задължения от клиентите си. Това изискване позволява на приходната администрация да проследява постъпленията и да контролира тяхното деклариране.

Отказаха достъп на инспекторите

В един от проверяваните обекти служителите се сблъскали с отказ за съдействие. Заради възпрепятстването на контролните действия е наложена забрана за достъп до помещението за срок от 48 часа.

Мярката има за цел да гарантира нормалното провеждане на проверката и да предотврати евентуално укриване или унищожаване на счетоводни документи. От приходната агенция ще поискат от съда удължаване на запечатването за срок от 60 дни, за да бъдат обезпечени необходимите доказателства.

Три фирми зад дейността на един офис

Особен интерес предизвикал друг обект в София, където проверяващите установили, че в дейността са обвързани три различни дружества. Едното е собственик на капитала, второто се занимава с отпускането на кредитите, а третото събира задълженията от клиентите.

Фискалните инспектори са изискали документи и от трите компании, за да изяснят отношенията между тях и начина, по който се отчитат финансовите операции. Предстоят последващи контролни действия, които трябва да установят дали са спазени всички законови изисквания.

Всички проверени дружества ще трябва да предоставят допълнителна информация на приходната администрация. На базата на събраните документи и резултатите от проверките НАП ще установява дали има данни за съпричастност към укриване на приходи.