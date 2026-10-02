Правителството пренаписва спорните текстове за домашната ракия

Спорните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които предизвикаха опасения, че държавата може да санкционира хора за държане на чужда домашна ракия, ще бъдат преработени. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на парламентарния контрол. По думите му текстовете трябва да бъдат изчистени така, че контролните органи да нямат възможност да ги тълкуват двусмислено.

Спорът тръгна от една алинея

В центъра на разгорелия се спор е предложението, според което произведени в регистрирани малки обекти за дестилиране спиртни напитки не могат да бъдат държани от лица, различни от получателя по акцизния документ или членовете на неговото семейство. Именно този текст предизвика критиките, че при буквално прилагане може да се стигне до абсурдни ситуации - например човек да няма право да държи у дома бутилка домашна ракия, подарена от роднина или съсед.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов настоя спорната алинея да бъде изцяло премахната. Той обвини Министерството на финансите, че първоначалният текст допуска прекалено широко тълкуване и че обясненията за истинската цел на промяната са дошли едва след обществената реакция.

Донев: Никой няма да ходи по къщите

Финансовият министър беше категоричен, че целта никога не е била да се забранява варенето, държането и консумацията на домашна ракия за лични и семейни нужди. Той заяви, че „никой няма да ходи по къщите и да търси домашна ракия“, като обеща текстовете да бъдат променени именно за да не оставят възможност за различно тълкуване.

Според Донев истинската цел на Министерството на финансите е да бъде ограничена нелегалната търговия с алкохол, произведен при облекчен режим и предназначен за лична употреба. Той посочи, че Агенция „Митници“ е установявала значителни количества безакцизен алкохол в ресторанти, къщи за гости, автосервизи и дори фризьорски салони.

Фокусът остава върху нелегалната продажба

Донев подчерта, че държавата иска да прекрати продажбата на спиртни напитки с неясен произход и съмнително качество в търговски обекти. Според него проблемът не е домашната ракия, която едно семейство произвежда и консумира за собствени нужди, а използването на този режим за търговия без необходимия контрол и облагане.

Финансовият министър аргументира необходимостта от контрол и със случаи от миналото, при които хора са загивали след употреба на алкохол с неизвестен състав. По думите му целта на ограниченията е да се предпазят здравето и животът на гражданите, а не да бъдат проверявани домовете им.

След преработването на спорния текст предстои да стане ясно точно как ще бъде формулирана забраната, така че да обхваща нелегалната търговия, без да засяга нормалното производство, съхранение и споделяне на домашна ракия за лични и семейни нужди.