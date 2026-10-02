Радев отсече за Шипка: Паметникът е светиня, ремонтът няма да го промени

Ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка предизвика остър сблъсък между премиера Румен Радев и „Възраждане“ по време на блиц контрола в Народното събрание. Министър-председателят отхвърли твърденията на партията, че се извършва „изтърбушване“ на националния символ, и заяви, че след приключването на реставрацията външният му вид ще остане същият. „Възраждане“ от своя страна настоя проектът да бъде спрян и постави въпроси за неговия обхват, изпълнител и начина, по който се извършват дейностите.

Шипка е светиня и не е само на „Възраждане“

„Паметникът Шипка е светиня и не е само на „Възраждане“, а на целия български народ. Ако държахте на паметника, щяхте да бъдете ангажирани с неговото състояние“, заяви Радев в отговор на депутати от формацията на Костадин Костадинов.

Премиерът определи употребата на думата „изтърбушване“ като „крайно спекулативна“ и подчерта, че монументът има реална нужда от сериозна консервация. „Шипка не е в най-добро състояние и вие го знаете много добре. Атмосферните условия са изключително сериозни през последните години, стълбите са разместени, има фуги и влага“, каза той.

Радев заяви още, че държавата е предприела ремонта именно за да бъде паметникът съхранен за следващите поколения. „Досега на никой не му пукаше за паметника и никой не даде никакви пари за него. Видът на паметника след ремонта ще бъде абсолютно същият“, увери министър-председателят.

Проектът е за близо 6,9 млн. евро

Реставрационните и консервационните дейности започнаха на 3 септември. Общата стойност на договора е около 6,9 млн. евро, а през юли Министерският съвет осигури 3,151 млн. евро за финансиране на първия етап от дейностите.

Паметникът е затворен за посетители за времето на строителните дейности. Според ръководството на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ реалните строително-монтажни работи трябва да бъдат извършени в рамките на 642 календарни дни, като заради тежките климатични условия на върха може да се работи основно между 1 април и 31 октомври в три последователни години. Директорът на музея Чавдар Ангелов заяви, че целта е укрепване и консервация, без промяна във външния вид на монумента.

„Възраждане“ иска проектът да бъде спрян

Депутатът Ангел Янчев реагира на думите на премиера и заяви, че стълбищата, за които Радев говори като един от проблемите на паметника, не са включени в проекта за ремонт. Той настоя правителството да прекрати настоящата процедура и да преразгледа проекта.

„Възраждане“ атакува ремонта още преди началото на строителните работи. Партията поиска повече публичност за предвидените промени, постави въпроса за достъпа до графика на дейностите и настоя за независима експертна проверка. Представители на формацията атакуваха и избора на изпълнител, като поискаха договорът да бъде прекратен. Това са позиции и твърдения на партията, които ръководството на музея оспорва.

Напрежението се засили допълнително заради факта, че през 2027 г. България ще отбележи 150 години от Шипченската епопея, а ремонтът може да продължава и по време на годишнината. От „Възраждане“ твърдят, че това е още една причина дейностите и графикът им да бъдат максимално прозрачни.

Правителството въвежда постоянен контрол

Румен Радев съобщи, че министърът на културата Евтим Милошев вече е посетил Паметника на свободата и е разговарял с директора на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“. По думите на премиера е взето решение на всеки десет дни да се предоставя информация за извършените дейности.

Самият Милошев обяви и допълнителна проверка от Инспектората на Министерството на културата, като контролът трябва да се извършва регулярно. Той заяви още, че обществото ще бъде информирано периодично със снимки и видеоматериали за напредъка на ремонта.

Ръководството на музея е категорично, че консервационните дейности не застрашават конструктивната цялост на Паметника на свободата. Според директора Чавдар Ангелов след приключването на ремонта монументът трябва да изглежда по същия начин, както преди започването му, като основната цел е да бъдат отстранени натрупаните през годините проблеми от влага, атмосферни въздействия и амортизация.